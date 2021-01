Hari Ini Harga Emas Antam Turun Rp 10.000 ke level Rp 971.000 Per Gram, Berikut Rinciannya

Seorang pegawai menunjukkan kepingan emas di sebuah toko perhiasan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/7/2020). Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Selasa (28/7/2020) berada di angka Rp 1.022.000 per gram, posisi tertinggi sepanjang masa emas Antam diperjualbelikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hari ini Kamis 7 Januari 2021, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun.

Seperti dilansir situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 971.000.

Dengan harga Rp 971.000 per gram, maka harga emas Antam ini turun Rp 10.000 dari harga dengan harga Rabu (6/1) pada Rp 981.000 per gram.

Selain harga beli emas yang turun, harga jual kembali atau buyback emas Antam turun Rp 12.000 ke level 861.000 per gram pada hari ini dari harga buyback kemarin pada Rp 873.000.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Kamis (7/1) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 535.500

Harga emas 1 gram: Rp 971.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.630.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.205.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.887.000

Harga emas 50 gram: Rp 45.695.000

Harga emas 100 gram: Rp 91.312.000

Harga emas 250 gram: Rp 228.015.000

Harga emas 500 gram: Rp 455.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 911.600.000

Emas 24 Karat

Harga emas 24 Antam hari ini di Butik Emas Logam Mulia Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp 10.000 per gram pada Kamis (7/1).

Mengutip situs Logam Mulia, harga emas hari ini Kamis (7/1) di Butik Emas Antam berada di Rp 971.000. Harga emas hari ini turun Rp 10.000 per gram dari harga Rabu (6/1) di Rp 981.000.

Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 861.000. Berikut tabel harga emas hari ini dalam pecahan lainnya, belum termasuk pajak.

Jika ditinjau dari 7 hari lalu (30 Desember 2020), harga emas Antam ini naik Rp 6.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 965.000.

Di Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung, Jakarta, harga emas hari ini ukuran 0,5 gram adalah Rp 535.500. Adapun harga emas hari ini ukuran 2 gram dan 5 gram, masing-masing Rp 1.882.000 dan Rp 4.630.000.

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).

Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.

