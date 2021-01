Atta Halilintar Posting Foto Telanjang Dada dan Sebut Nama Beyonce, Aurel Hermansyah : Ampun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Youtuber Atta Halilintar berlibur di Sumba bersama Aurel Hermansyah yang tak lain adalah kekasih hatinya.

Liburannya kali ini dipakai sebagai momen lepas rindu kala sang youtuber dengan putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah diisukan putus belakangan.

Rangkaian kebersamaan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diabadikan dalam kamera.

Foto-foto romantis pun diposting oleh yang bersangkutan.

Ada satu foto Atta Halilintar saat telanjang dada di air kolam renang dan membuat Aurel Hermansyah berreaksi. Foto itu diposting pada Jumat (8/1/2021).

“You always gain by giving love” Love GOD, Love Family, Love You, “ tulis Atta Halilintar salam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (10/1/2021).

Postingan Atta Halilintar sontak membuat Aurel gemas karena menyebut nama Beyonce.

“Beyonce lagi.. Ampun, “ ujar Aurel Hermansyah dalam kolom komentar.

Atta pun meminta agar kekasihnya tak cemburu dengan Beyonce.

“jangan cemburu ya... beyonce Indonesia ini debesttt, “ pungkasnya.