Susunan Pemain Chelsea vs Morecambe di Piala FA Malam Ini Live RCTI

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Morecambe di Piala FA, Minggu (10/1/2021) dini hari WIB.

Dikutip dari the sun, Sabtu, (9/1/2021) Pelatih Chelsea Frank Lampard telah mengatakan kepada para pemainya untuk berjuang bersama pada lanjutan FA Cup.

Dia ingin orang-orang di klubnya mau tetap bersama selama masa-masa sulit.

Chelsea menghadapi tim kecil League Two, Morecambe di Piala FA besok dengan empat kekalahan dari enam pertandingan dan tekanan meningkat pada manajer.

Lampard berkata: “Pemain yang tidak bermain seharusnya tidak senang.

“Saya tidak berharap ini menjadi kontes popularitas untuk diri saya sendiri. Tapi yang saya minta adalah mereka berlatih dengan baik, mendukung rekan satu timnya," katanya.

Lampard melanjutkan, Jika ada pemain yang tidak memiliki itu, maka mereka harus membuat keputusan.