Kekesalan Nikita Mirzani Setelah Postingan Jualannya di Instastory Dihapus, Nyai Sampai Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Unggahan Instagram story artis Nikita Mirzani di take down. Ini membuat Ibu tiga anak itu kesal.

Pada unggahan yang di bagian di akun Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_172, instastory nyai Nikita berisi informasi dan promosi bisnis yang dijalankannya.

Instastory tersebut dihapus karena dinilai melanggar aturan yang ditetapkan Instagram.

Mengetahui hal itu, Nikita Mirzani pun meluapkan kekesalannya ke pihak Instagram.

Baca juga: Asal Uang Hana Hanifah Beli Mobil Rp 2 M Dikulik Nikita Mirzani, Nyai Dapati Fakta Ini

Baca juga: Watak Asli Amanda Manopo Dibongkar Arya Saloka, Kekasih Billy Beda dengan Andin Ikatan Cinta

"Dear @instagram, kenapa ini di takedown kan nggak melanggar apapun," tulis Nikita Mirzani di Instagram Story miliknya, Minggu (17/1/2021).

Ia meradang karena postingan yang dihapus sebenarnya hanya promosi seputar bisnisnya.

"Cuma posting story jualan saya yang saya repost dari reseller saya. Hhmmm mulaiii deh... ahhh ber*k," kata dia lagi.

Saat Instagram kembali menghapus unggahan di story lainnya, emosi hots program Nih Kita Kepo meledak. Nikita Mirzani menuding alasan pihak Instagram tak sesuai dengan unggahannya.

"Yaaassss again and again... yang guid di story apa yang di take down dengan alesan t*i enjong.. lama-lama panas juga eke @instagram," ucap mantan istri Dipo Latief.

Setiap hari Nikita Mirzani memang mengunggah sejumlah Instagram story dari reseller bisnisnya. Meliputi produk kecantikan hingga pakaian kerap diunggah sahabat Fitri Salhuteru.

Baca juga: Uang yang Dibayar Dimas untuk Mobil Barunya, Kembaran Raffi Ahmad Minta Izin Nagita Sebelum Nyetir

Baca juga: Imbas Video Syur dengan Nobu, Gisel Curhat Butuh Pekerjaan Kala di Rumah Ahmad Dhani & Mulan Jameela