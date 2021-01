Aksi Rowoon SF9 dan Won Jin Ah di Drama Korea Terbaru She Would Never Know, Ini Sinopsisnya

drama korea terbaru She Would Never Know, ini sinopsisnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya JTBC siap menayangkan drama Korea terbaru bertajuk She Would Never Know mulai Senin (18/1/2021).

Drama 16 episode ini akan ditayangkan setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST atau 19.30 WIB, menempati slot yang sebelumnya dihuni drakor Live On.

Nah, Cerita She Would Never Know diadaptasi dari novel berjudul Senior, Don't Put on That Lipstick karya Elise yang dipublikasikan pada 2017.

Aktris cantik Won Jin Ah, yang sebelumnya beradu peran dengan Ji Chang Wook di drama Melting Me Softly, didapuk sebagai pemain utama bersama Rowoon dari boyband SF9.

Sementara kursi sutradara diberikan kepada Lee Dong Yoon, yang sebelumnya menggarap drakor Fated to Love You (2014).

Sinopsis She Would Never Know

She Would Never Know berkisah tentang para karyawan yang bekerja di tim pemasaran sebuah perusahaan kosmetik.

Dua di antaranya adalah Yoon Song Ah (Won Jin Ah) dan Chae Hyun Seung ( Rowoon SF9).

Song Ah dikenal sebagai pribadi yang selalu bersemangat, optimis, dan ceria.

Meski menikmati pekerjaannya, ia mempunyai mimpi untuk mendirikan perusahaan kosmetik sendiri.