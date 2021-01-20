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One Piece

Jadwal Rilis Spoiler One Piece Chapter 1002 Akhir Januari Supernova & Monster Dragon Kaido Bertarung

Spoiler One Piece Chapter 1002 bakal mendahului update terbaru Manga populer ini.jadwal rilis spoiler One Piece terbaru sekira akhir Januari 2021

zoom-inlihat foto Jadwal Rilis Spoiler One Piece Chapter 1002 Akhir Januari Supernova & Monster Dragon Kaido Bertarung
otakuart.com
Manga One Piece, spoiler chapter 1002 ditunggu penggemarnya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Spoiler One Piece Chapter 1002 bakal mendahului rilis update terbaru Manga populer ini.

Kabar yang beredar, jadwal rilis spoiler One Piece terbaru sekira akhir bulan Januari 2021.

Lantas, kapan tanggal tepatnya bocoran One Piece 1002, mengutip otakuart.com, kemungkinan bakal terbit sekitar hari Jumat tanggal 29 Januari 2021.

Adapun sampai satu pekan kedepan, penggemar karakter Luffy dkk harus bersabar, karena tidak ada rilis baru.

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Sebelumnya, sudah beredar One Piece Chapter 1001 yang sangat menarik pula.

Nah, sebagai pemanasan sebelum baca bocoran One pice 1002, simak spoiler One Piece Chapter 1001 berikut ini.

Namun, Spoiler One piece 1002 bisa disimak di bagian artikel berikut ini.

Spoiler One Piece Chapter 1001

Sebelumnya di spoiler One Piece Chapter 1001, Kaido mengingat pertempuran yang terjadi di Kuri dan mulai bertanya-tanya bagaimana bocah itu memukulnya.

Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi dan apa yang berubah setelah pertempuran itu, dia mengalahkan Luffy dengan mudah.

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Tags
Spoiler One Piece Chapter 1002
Supernova
Monster Dragon Kaido
Bocoran One Piece 1002
One Piece Chapter 1001
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Penulis: Danti Ayu Sekarini
Editor: Royan Naimi
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