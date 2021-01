Penyebab Song Yoo-jung Meninggal Dunia, Ini Daftar 8 Artis Korea yang Diduga Bunuh Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berita duka kembali datang dari industri hiburan Korea Selatan.

Dunia hiburan Negeri Ginseng dikejutkan aktris cantik Song Yoo Jung yang dikabarkan meninggal dunia.

Gadis 27 tahun itu diduga mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Namun hal ini masih diselidiki pihak kepolisian setempat.

Kabar dukacita ini telah dikonfirmasi oleh agensi yang menaunginya, Sublime Artist Agency, yang mengeluarkan sebuah pernyataan singkat.

"Song Yoo Jung meninggal dunia secara tiba-tiba pada 23 Januari," bunyi pernyataan Sublime Artist mengenai aktris School 2017 tersebut, dilansir dari Koreaboo, Senin (25/1/2021).

Aktris Song Yoo Jung meninggal pada 23 Januari 2021 lalu.

Kini jenazahnya disemayamkan di Gangnam Seoul Medical Center.

Song Yoo Jung memulai debutnya sebagai model iklan kosmetik.

Sampai akhirnya ia debut sebagai aktris di tahun 2013 lewat drama MBC, Golden Rainbow.

Namanya melejit lewat drama School 2017. Selain itu, ia juga membintangi drama Tell Me Your Wish dan To My Name.

