Tabiat Asli dan Perlakuan Irwan Mussry pada Maia Estianty Dibongkar Al El Dul, Putra Dhani Terkecoh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai suami musisi Maia Estianty, Irwan Mussry tidak terlalu aktif di media sosialnya.

Bahkan, akun instagram ayah sambung Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani terakhir memposting pada 8 Januari 2021.

Itupun tidak terkait dengan Maia Estianty dan keluarga barunya.

Postingan terbarunya ketika Irwan Mussry kedatangan tamu yang merupakan temannya.

"It's always a pleasure to have friends visit at the office, but it's a whole other level of absolute honor when they have this kind of talent, and especially on the first day back at work this year.

This masterpiece was hand crafted by @yeyen00 herself, and I'm in awe of her attention for personalization and detail.

Thank you and Brian so much for visiting and gifting this to me, I treasure it greatly," tulisnya.

Jika diartikan kurang lebih seperti ini.

"Selalu menyenangkan dikunjungi teman di kantor, tetapi itu adalah tingkat kehormatan mutlak yang lain ketika mereka memiliki bakat semacam ini, dan terutama pada hari pertama kembali bekerja tahun ini.

Karya ini dibuat dengan tangan oleh @ yeyen00 sendiri, dan saya kagum dengan perhatiannya pada personalisasi dan detailnya.