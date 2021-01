Siaran Langsung Tinju Dunia Pekan Ini, Caleb Plant vs Caleb Truax via Live Streaming TVOne

Siaran Langsung Tinju Dunia pekan ini, ada pertarungan juara dunia kelas menengah super IBF Caleb Plant vs Caleb Truax via Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Tinju Dunia pekan ini diramaikan pertarungan juara dunia kelas menengah super IBF Caleb Plant vs Caleb Truax dan bisa diakses via Live Streaming TVOne.

Caleb Plant adalah petinju Amerika Serikat yang mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 20 pertarungan.

Duel Caleb Plant vs Caleb Truax akan digelar di Shrine Auditorium and Expo Hall, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 31 Januari 2021 dan Siaran Langsung Tinju Dunia ini bisa ditonton via Live Streaming TVOne.

Petinju dengan julukan Sweethands ini juga mempunya catatan 12 kemenangan KO di kelasnya.

Dirinya berhasil merebut sabuk juara dunia kelas menengah super IBF dari pinggang Jose Uzcategui, Minggu 14 Maret 2019 lalu.

Dalam pertarungan di Microsoft Theater, Los Angeles itu, hakim memberi kemenangan angka mutlak bagi Plant dengan skor 116-110, 115-111, dan 116-110.

Setelah itu, Plant berhasil mempertahankan sabuknya dari Mike Lee dan Vincent Feigenbutz.

Dua penantangnya itu dibuat malu setelah kalah TKO.

Sementara Caleb Truax adalah petinju senior yang banyak pengalaman.

Pemilik nama alias Golden ini adalah mantan peraih sabuk juara dunia kelas menengah super IBF 2017 lalu.