LINK Live Streaming Bologna vs AC Milan di TV Online Bein Sports 2 Liga Italia, Ibrahimovic Main

Link Live Streaming Bologna vs AC Milan di Liga Italia Pekan 20, Sabtu (30/1/2021) WIB via Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Bologna vs AC Milan di Liga Italia Pekan 20, Sabtu (30/1/2021) WIB via Live Streaming Bein Sports 2. Trio Rafael Leao, Ante Rebic dan Zlatan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Bologna vs AC Milan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 ini mulai pukul 21.00 WIB. Tak bisa diakses via Live Streaming RCTI.

Link Live Streaming Bologna vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Zlatan Ibrahimovic kabarnya akan dipasangkan dengan winger lincah Rafael Leao dan Ante Rebic.

Duel Bologna vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bukan via Live Streaming RCTI.

• LIVE Streaming TV Online Bologna vs AC Milan Liga Italia di Link Bein Sports 2, Ibrahimovic Starter

• LINK Live Streaming Man City vs Sheffield di TV Online Liga Inggris Malam Ini, Sterling Starter

• LINK Live Streaming Real Madrid vs Levante di TV Online Bein Sports 1 Liga Spanyol, Eden Hazard Main

• LIVE RCTI! Prediksi & Live Streaming Sampdoria vs Juventus di TV Online Liga Italia, Ronaldo Main

• Prediksi & Live Streaming Arsenal vs Man United di Net TV & TV Online Liga Inggris, Rashford Main

Pemimpin klasemen AC Milan akan bertandang ke markas tim peringkat 13 Bologna pada pekan ke-20 Serie A 2020/21, Sabtu (30/1/2021). Rossoneri akan berusaha mencari pelipur lara di Stadio Renato Dall'Ara.

Milan baru saja menelan dua kekalahan beruntun di semua ajang. Pertama, yang juga menjadi laga debut Mario Mandzukic, Milan ditekuk sang tamu Atalanta 0-3 di Serie A.

Setelah itu, pasukan Stefano Pioli dipecundangi sang rival sekota Inter Milan 1-2 di perempat final Coppa Italia.

Zlatan Ibrahimovic mencetak satu gol, tapi juga dikartu merah.

Milan perlu segera kembali berlari di Serie A. Pasalnya, Milan saat ini cuma unggul dua poin atas Inter yang menguntit mereka di peringkat dua.

Bologna, yang cuma menang sekali dalam sepuluh laga terakhirnya di Serie A, dan terkini dipukul Juventus 0-2, wajib mereka kalahkan.