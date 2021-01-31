BWF World Tour Finals 2020
Jadwal Live Streaming TVRI BWF World Tour Finals 2020 Minggu (31/1), Ahsan/Hendra ke Final
Jadwal Live Streaming TVRI BWF World Tour Finals 2020 via Live Streaming TVRI, Live Streaming Usee TV dan Youtube BWF, Minggu (31/1/2021)
BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal dan Link Live Streaming BWF World Tour Finals 2020 via Live Streaming TVRI, Live Streaming Usee TV dan Youtube BWF. Ahsan/Hendra main di Final.
Siaran Langsung Final BWF World Tour Finals 2020 via Siaran Langsung TVRI pada hari Minggu (31/1/2021) dimulai jam 10.00 WIB.
Jadwal lengkap serta Link Live Streaming TVRI ada di bagian berita ini. Turnamen Badminton BWF World Tour Finals 2020 juga tayang di TV Online TVRI Sports, Live Streaming Usee TV, YouTube BWF serta Vidio.com.
Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melaju ke Final pada BWF World Tour Finals 2020.
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Ahsan/Hendra sukses melaju ke final BWF World Tour Finals 2020 usai mengalahkan Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae dari Korea Selatan di babak semifinal BWF World Tour Finals 2020, Sabtu (30/1).
Kemenangan melalui straight game ini berakhir dengan skor 23-21, 21-13, dalam waktu 34 menit.
Dengan kemenangan ini, Ahsan/Hendra pun merebut tiket ke final, Minggu (31/1).
Pelatih Ganda Putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi berharap kepada Ahsan/Hendra untuk kembali fokus pada pertandingan final.
Pada babak final, Ahsan/Hendra akan menghadapi Lee Yang/Wang Chi Lin (Chinese Taipei).
Sebelumnya, mereka bertemu pada semifinal Toyota Thailand Terbuka, Sabtu (23/1) dengan skor 14-21, 22-20, 21-12 kemenangan untuk wakil Chinese Taipei tersebut.
BWF World Tour Finals 2020
Live Streaming TVRI
Live Streaming Usee TV
YouTube BWF
Ahsan/Hendra
Final
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