Rashford Samai Rekor Cantona, Solskjaer Malah Puji de Gea & Maguire Saat Man United vs Southampton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marcus Rashford Samai Rekor Eric Cantona saat cetak gol di laga Manchester United vs Southampton, Ole Gunnar Solskjaer malah puji David de Gea, Harry Maguire dan Victor Lindelof.

Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, menjadi salah satu perhatian selain kemenangan telak 9-0 timnya atas Southampton pada pekan ke-22 Liga Inggris.

Marcus Rashford turut menyumbang satu gol dalam pesta gol Setan Merah, julukan Man United, ke gawang Southampton di Stadion Old Trafford, Rabu (3/2/2021) dini hari WIB.

Torehan satu gol ke gawang Southampton itu membuat Rashford kini telah mengemas 83 gol bagi Man United di kompetisi domestik Premier League, kasta teratas Liga Inggris.

• Kontrak Ronaldo Langsung Dibahas Pirlo Saat Menolak Ditarik Keluar di Duel Inter Milan vs Juventus

• Susunan Pemain Red Star Belgrade vs AC Milan di Liga Eropa, Hauge Korban Meite dan Tomori

• Susunan Pemain Granada vs Barcelona Perempatfinal Copa Del Rey Live Barcelona TV, Lionel Messi Main

• Susunan Pemain Liverpool vs Brighton di Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Starter

Atas pencapaian itu, Rashford pun berhasil melewati rekor 82 gol Premier League yang ditorehkan legenda dan "Sang Raja" Man United, King Eric Cantona, pada periode 1992-1997.

Marcus Rashford pun angkat bicara setelah melewati rekor Cantona, legenda Man United yang khas dengan kerah baju "didirikan" saat berseragam Setan Merah.

"Cantona jelas pemain top yang telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Jadi, saya senang bisa melewati rekornya," ucap Rashford, dikutip dari situs resmi klub.

"Saya hanya ingin mencetak lebih banyak gol dan terus membantu tim," kata penyerang berusia 23 tahun ini.

Marcus Rashford (83) has now scored more goals for Manchester United than Eric Cantona.

Striker Manchester United Marcus Rashford (kanan ke-2) berselebrasi bersama rekan-rekannya setelah mencetak gol kedua dalam pertandingan sepak bola Liga Inggris Premier League melawan Southampton di Old Trafford di Manchester, Inggris barat laut, pada 2 Februari 2021. (Laurence Griffiths / POOL / AFP)

"Mencetak banyak gol selalu menyenangkan, tetapi kami membutuhkan tiga poin," katanya.