Sediakan Daging Ayam Fresh dan Beku, Borneo Chicken Beri Garansi Murah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tidak perlu repot-repot jika kamu perlu daging ayam . Kini sudah ada gerai atau outlet yang khusus menjual daging ayam fresh dan daging ayam beku.

Kini bisa dan hanya cukup ke gerai atau outlet terdekat Borneo Chicken yang berada dibawah naungan PT Borneo Tiga Gemilang.

Harganya pun dipastikan dibawah dari harga pasar.

Harga per kilo nya, per hari Jumat (5/2/2021) kemarin di angka Rp 23 ribu per kilogram. Baik fresh atau frozen sama.

Manager Marketing Borneo Tiga Gemilang, Sutopo menjelaskan untuk konter Borneo Chicken ini sudah tersebar di Kalselteng dan bisa dipesan via online diantar.

Terkait jumlah mitra yang bekerjasama dengan Borneo Chicken di wilayah Kalselteng sudah menembus diangka 140 mitra.

Terkhusus di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola hingga Kabupaten Kapuas jumlah mitra mencapai 82 mitra.

"Di Banjarmasin Utara saja ada tiga gerai. Dalam satu harinya ditahap awal ada 1500 ekor yang fresh dan kedepan targetnya 5000 ekor ayam fresh," kata Sutopo.

Masih dijelaskan Sutopo, bahwa pihak juga menjamin harga lebih murah dari harga pasar, dan bisa dipesan via online dan bisa di antar ke rumah.