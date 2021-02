Kondisi Bagian Tubuh Ayu Ting Ting Usai Batal Nikahi Adit, Iis Dahlia Temani Ayu Ubah Rambutnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Batalnya rencana pernikahan pedangdut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman memang menghebohkan publik.

Setelah kabar itu, mendadak putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu memperlihatkan kondisi bagian tubuhnya yakni rambutnya.

Penampilan Ayu Ting Ting pun berubah pasca batal menikah dengan Adit Jayusman.

Diketahui, kabar pernikahan Ayu dan Adit batal setelah persiapan mencapai 90 persen.

Berbagai dukungan pun mengalir untuk Ayu termasuk dari rekan - rekan sesama selebritis yang mengkhawatirkan kondisinya.

Meski demikian, mantan istri Henry Baskoro Hendarso alias Enji Baskoro itu masih terlihat ceria saat memandu acara bersama Ivan Gunawan dan RUben Onsu.

Ia juga terlihat masih aktif untuk memenuhi undangan acara yang mengharap kehadirannya.

Memulai perjalanan hidup baru, dilansir melalui story yang diunngah di akun instagram pribadinya, Senin (8/2/2021) Ayu nampak merombak habis penampilannya.

Biasa tampil anggun dengan rambut panjang yang menggerai, kali ini Ayu memutuskan untuk memotong pendek rambut yang menjadi kebanggaannya.

"Best hair ever thanks a," tulis Ayu.