Prediksi & Live Streaming Sevilla vs Barcelona Copa Del Rey di TV Online Barca TV, Messi Starter

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sevilla vs Barcelona Leg 1 Semifinal Copa del Rey, Kamis (11/2/2021) WIB via Live Streaming Barca TV, Lionel Messi Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sevilla vs Barcelona di Leg 1 Semifinal Copa del Rey, Kamis (11/2/2021) WIB via Live Streaming Barca TV. Lionel Messi jadi andalan.

Siaran Langsung Copa del Rey babak Semifinal antara Sevilla vs Barcelona via Live Streaming TV Online Barca TV ini mulai pukul 03.00 WIB. Pantau juga via Live Score di link yang kami sediakan.

Link Live Streaming Sevilla vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Barca TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi diprediksi main.

Duel Sevilla vs Barcelona di Semifinal Copa del Rey dapat diakses via Live Streaming TV Online Barca TV dan link Live Score di artikel ini.

• Susunan Pemain Sevilla vs Barcelona Semifinal Copa del Rey Live Barca TV, Lionel Messi Main

• Prediksi & Live Streaming Atalanta vs Napoli di Semifinal Coppa Italia Live TVRI & TV Online Usee TV

• Susunan Pemain Swansea vs Man City di Piala FA Live RCTI & Bein Sports 2, Bernardo Silva Main

• Jadwal Liga Inggris Pekan 24 Live Net TV & Mola TV, Man City vs Tottenham, Liverpool & Man United

Jelang laga krusial itu, Barca harus mendapat kabar buruk karena ketiga pemainnya dipastikan akan absen melawan Sevilla.

Dikutip dari Marca, tiga pemain itu adalah Martin Braithwaite, Miralem Pjanic, dan Sergino Dest.

Braithwaite, yang kerap diandalkan di ajang ini, mengalami cedera otot, sedangkan Pjanic menepi karena cedera kaki.

Sementara Dest, menderita masalah pada bagian paha.

Ketiga personel itu sekaligus menambah daftar panjang pemain cedera di Barca.

Sebelumnya, ada lima pemain yang terlebih dahulu naik ke meja operasi, yaitu Ronald Araujo, Sergi Roberto, Gerard Pique, Philippe Coutinho dan Ansu Fati.