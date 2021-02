Bukti Setia Wijin Di Tengah Berlanjutnya Kasus Video Syur Gisel dan Nobu, Ini Kata Kejaksaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wijaya Saputra atau Wijin memberi kado spesial untuk Gisella Anastasia, sang kekasih, tepat di Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Di tengah kasus video syur Gisel dan Nobu atau Michael Yukinobu de Fretes yang masih berlanjut.

Ya, Gisel, sapaan akrab Gisella, tampak bahagia memegang gift box pemberian Wijin. Diketahui, Senin (15/2/2021) mantan Istri Gading Marten itu harus wajib lapor ke Polda Metro Jaya.

Terlepas dari itu, di kemasan hadiah dari Wijin itu, ada tulisan bernada romantis.

Bisa dikatakan hal itu sebagai bukti kesetiaan Wijin kepada Gisel.

"I'm lucky to have you," demikian kalimat romantis yang tertera pada kado.

Gisel dan Wijin dikabarkan telah menjalin hubungan kurang lebih selama dua tahun.

Sifat saling support antara mereka berdua membuat hubungan mereka langgeng hingga sekarang.

Kisah cinta Wijin dan Gisel bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu memberikan perhatian dan kasih sayang, salah satunya dengan memberikan gift bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine pada 14 Februari.

Keromantisan Wijin memberi warna di tengah kasus Gisel dan Nobu.

Ya, Gisel dan Nobu hanya dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya setiap Senin dan Kamis.