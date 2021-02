LINK NET TV! Live Streaming Arsenal vs Newcastle di TV Online Mola TV Liga Inggris, Aubameyang Main

Link Live Streaming Arsenal vs Leeds Liga Inggris, Minggu (14/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Arsenal vs Leeds di Liga Inggris, Minggu (14/2/2021) via Live Streaming Mola TV dan via Live Streaming Net TV. Aubameyang main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Arsenal vs Leeds United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Net TV ini mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Leeds bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Aubameyang main.

Duel Arsenal vs Leeds United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Net TV.

Arsenal dituntut menang di Emirates Stadium, tapi Leeds bukan lawan yang mudah.

Arsenal dan Leeds saat ini sama-sama berada di papan tengah. Arsenal (31 poin) juga berada satu poin di bawah Leeds (32 poin).

Form mereka tidak jauh beda.

Selain itu, pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-9, Arsenal hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 di kandang Leeds.

Arsenal tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya di liga. Setelah imbang 0-0 lawan Manchester United, pasukan Mikel Arteta berturut-turut ditekuk Wolverhampton 1-2 dan Aston Villa 0-1.

Sementara itu, di laga terakhirnya, Leeds menumbangkan sang tamu Crystal Palace 2-0.