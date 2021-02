Jadwal Tinju Dunia Josh Kelly vs David Avanesyan & Adrien Broner, Tak Live TV One

Ilustrasi - Jadwal tinju dunia pada akhir pekan ini menyajikan duel Josh Kelly vs David Avanesyan, Adrien Broner vs Jovanie Santiago, Liam Walsh vs Paul Hyland

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tinju dunia pada akhir pekan ini akan menyajikan duel Josh Kelly vs David Avanesyan, Adrien Broner vs Jovanie Santiago, Liam Walsh vs Paul Hyland.

Pertandingan tinju dunia ini akan dimulai pada Jumat, 19 Februari 2021 dan sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya di Live Streaming TV One.

Duel Tinju Dunia akhir pekan ini antara Josh Kelly vs David Avanesyan, Adrien Broner vs Jovanie Santiago, Liam Walsh vs Paul Hyland bisa jadi memperebutkan gelar juara di masing-masing kelas.

Link Live Streaming Tinju Dunia pada akhir pekan ini belum ada kepastian akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional mana. Termasuk di Live Streaming TV One.

Josh Kelly dan David Avanesyan akan menyelesaikan perseteruan selama tiga tahun terakhir di atas ring tinju akhir pekan ini, 20 Februari 2021.

Keduanya pertama kali dijadwalkan bertarung pada Desember 2018, tetapi Kelly terpaksa mundur karena sakit.

Ketegangan pun muncul antara kedua kubu.

Keduanya dijadwalkan bertarung pada Maret 2020.

Namun, pandemi Covid-19 di seluruh dunia akhirnya membuat pertarungan keduanya batal.

Begitu pula jadwal olahraga lain di seluruh dunia. Hampir setahun berlalu, keduanya bakal bertemu SSE Arena, Wembley, Inggris, Sabtu waktu setempat.