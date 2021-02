Kondisi Kareena Kapoor Imbas Melahirkan, Wajah Anak Saif Ali Khan Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya ini kabar gembira bagi pasangan Bollywood, Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan.

Kareena Kapoor baru saja melahirkan anak keduanya, yang berjenis kelamin laki-laki.

Ya, Aktris pemain film Mujhse Dosti Karoge itu melahirkan anak keduanya, hari ini, Minggu 21 Februari 2021, pukul 8:30 pagi waktu India.

Kareena Kapoor sudah ada di rumah sakit sejak kemarin pukul 5:30 ditemani oleh Saif Ali Khan.

"Yayy! Its a boy.

Kareena Kapoor Khan dan Saif Ali Khan diberkati dengan bayi laki-laki. Tim Tim sekarang jadi kakak. So happy for this fam!," tulis akun Instagram pinkvilla, dilansir TribunnewsBogor.com grup Banjarmasinpost.co.id, Minggu (21/2/2021).

Tak lama kemudian para fans heboh.

Penggemar mulai menumpahkan ucapan selamat untuk Kareena Kapoor dan Saif Ali Khan.

Tak lupa juga untuk Taimur, yang kini telah menjadi kakak laki-laki.

Bahkan Tak hanya itu, potret tampan anak kedua Kareena Kapoor pun diperlihatkan.

