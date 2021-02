Lirik dan Arti Lagu Jepang Shinzou wo Sasageyo Linked Horizon, OST Anime Attack On Titan

Lagu Jepang berjudul Shinzou wo Sasageyo dari Linked Horizon paling terpopuler di film Attack On Titan. Foto Kolase: Attack On Titan Season 2 - Linked Horizon - Shinzou wo Sasageyo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu Jepang berjudul Shinzou wo Sasageyo dari Linked Horizon masih banyak diminati para pendengarnya, terutama penggila Film Manga Attack On Titan.

Diketahui, lagu Shinzou wo Sasageyo yang dibawakan Linked Horizon ini merupakan soundtrack film Attack On Titan Season 2.

Ya, lagu Shinzou wo Sasageyo ini menjadi salah satu lagu Attack On Titan atau Shingeki No Kyojin paling populer.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Shinzou wo Sasageyo dari Linked Horizon yang jadi soundtrack Attack On Titan Season 2.

Linked Horizon - Shinzou wo Sasageyo

Kore ijou no jigoku wa nai darou to shinjitakatta

Saredo jinrui saiaku no hi wa itsumo toutotsu ni

Tobira wo tataku oto wa taezu hidoku busahou de

Manekarezaru saiyaku no hi wa akumu no you ni

Sugishi hi wo uragiru mono yatsura wa kuchiku subeki teki da