Nasib Sinetron Verrell Bramasta dan Ranty Maria Pasca Isu Putri Untuk Pangeran Tamat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat diisukan tamat akibat rating anjlok, Sinetron Putri Untuk Pangeran yang dibintangi Ranty Maria dan Verrell Bramasta kini justru tampil mendunia.

Peminat Sinetron PuPa beberapa bulan belakangan memang mulai menurun menyusul suksesnya Sinetron Ikatan Cinta yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka.

Hal itu pun sempat membuat heboh netizen lantaran PuPa dikabarkan akan segera menayangkan episode terakhir perjalanan asmara Putri dan Pangeran.

Seolah menampik soal kabar yang beredar, Sinetron yang tayang setiap hari di stasiun televisi RCTI itu kini justru hadir dengan format baru yang lebih segar.

Baca juga: Jessica Iskandar Rekam Video TikTok Di Dapur, Goyang Bareng Pria Bule Bukan Richard Kyle

Baca juga: Wajah Bayi Zaskia Sungkar dan Irwansyah Segera Terlihat Setelah Lahiran, Kakak Shireen Tak Sabar

Baca juga: Ini Sosok Amelia si Kakak Nikita Mirzani, Wanita Berhijab yang Nyai Sebut Perempuan Solehah

Tak hanya itu, kini Sinetron Putri untuk Pangeran juga bisa dinikmati melalui saluran TV online Netflix yang bisa diakses oleh pengguna dari seluruh belahan dunia.

Seperti yang dikabarkan oleh Verrell Bramasta melalui unggahan di story instagramnya @bramastavrl Minggu (28/2/2021).

"Yes Putri untuk Pangeran is on netflix, don't forget to watch," ucap Verrel.

Dalam video yang dibagikannya itu terlihat cuplikan potongan adegan ketika Putri dan Pangeran pertama kali bertemu.

"Watch now! gokil sih Pupa goes international," tulisnya.

Postingan Verrell Bramasta soal Pupa (Instagram bramastavrl)

Baca juga: Uang Bulanan Stefan William untuk Celine Evangelista Masih Mengalir? Ibunda Celine Ungkap Fakta Ini

Baca juga: Dalang Peneror Amanda Manopo Berhasil Diungkap, Pacar Billy Syahputra Ambil Tindakan Tegas

Ubah Penampilan Verrell