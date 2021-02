Susunan Pemain Sheffield vs Liverpool di Liga Inggris, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sheffield vs Liverpool Liga Inggris, Senin (29/2/2021) via Live Streaming Mola TV & Live Streaming Net TV, Mo Salah main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Sheffield vs Liverpool di laga Liga Inggris, Senin (29/2/2021)

Siaran Langsung Liga Inggris antara Sheffield vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Net TV pukul 02.15 WIB.

Link Live Streaming Sheffield vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bisa via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah main.

Duel Sheffield vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Net TV.

Liverpool perlu segera mengingat kembali caranya menang.

Liverpool selalu kalah dalam empat pertandingan terakhirnya di liga. Pasukan Jurgen Klopp berturut-turut dipecundangi Brighton 0-1, Manchester City 1-4, Leicester City 1-3, dan Everton 0-2.

Kekalahan dari Brighton, City, dan Everton bahkan dialami Liverpool di Anfield. Hasil-hasil buruk itu memperkuat opini bahwa Liverpool takkan sanggup mempertahankan gelar mereka musim ini.

Namun, Liverpool perlu segera menemukan kembali permainan terbaiknya. Jika tidak, maka finis empat besar pun bakal sulit bagi mereka.

Laga kontra Sheffield United, yang baru menang tiga kali di Premier League musim ini, seharusnya bisa dijadikan ajang kebangkitan oleh Liverpool.

Laga ke 150 Sadio Mane