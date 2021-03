PON XX Papua, KONI Kalsel Berharap Vaksin untuk Atlet Sebelum Berangkat 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Vaksin Covid 19 saat ini mulai diterima beberapa pihak seperti tenaga kesehatan dan lainnya.

Para atlet pun yang akan berlaga ke PON berharap nantinya juga mendapatkan vaksin.

Ketua Binpres KONI Kalsel, Gusti Perdana Kesuma disinggung mengenai vaksin buat atlet ke PON mengungkapkan memang ada surat dari Kemenpora bahwa, yang dipriotaskan menerima vaksin salah satunya adalah atlet, karena jangan sampai berangkat ke PON justru ada masalah.

Maka untuk itulah KONI Kalsel telah kirim nama-nama atlet masuk PON untuk dimasukkan ke Menpora, sehingga jumlahnya berapa dan dimintakan oleh Kemenpora ke Satgas Covid disedikan vaksin.

"Ada sekitar 278 orang, Jumlah rencana keberangkatan dengan official dan manager, dan pengawas mudah-mudahan secepatnya karena yang jelas sebelum keberangkatan ke PON ," ucapnya.

Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, M Fitri Hernadi mengungkapan vaksin untuk atlet PON difasilitasi Kemenpora.

"Kami belum punya arahan bagaimana mekanismenya, tetapi kalau memang untuk atlet PON artinya data sudah dimiliki KONI Pusat, KONI Provinsi dan PB PON, karena seluruh Indonesia sudah melakukan entry by number dan data atlet sudah hampir 90% fix kecuali untuk beberapa cabor yang lolos bukan dengan kualifikasi by name tapi by class/number," paparnya.(Banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)