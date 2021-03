UPDATE Covid-19 Kalsel: Positif 167, Sembuh 90, Meninggal 4 Orang

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Penambahan kasus positif Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan terus menanjak.

Hal ini diakui juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Ddinkes Kalsel, HM Muslim, saat ditemui di Setdaprov Kalsel, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, angka yang ada merupakan hasil dari tracing dan testing yang dilakukan. Mulai dari puskesmas hingga Dinkes Provinsi, terus melakukan tracking warga diduga terpapar Covid 19.

Itu sesuai dengan jumlah tracing Kalsel yang sudah dilakukan untuk 1,7 per seribu penduduk.

"WHO saja merekomendasikan satu per seribu, kita sudah melakukan tracing 1,7 per seribu penduduk. Bahkan di daerah yang tinggi kasusnya, seperti di Banjarmasin, tracing sudah dilakukan untuk tiga per seribu penduduknya," jelasnya.

Rata-rata dalam satu hari di Kalsel ada 1.700 tracing dan testing melalui swab tes dan rapid tes yang dilakukan untuk mengetahui warga yang terpapar Covid 19.

"Klasternya saat ini masih masih kluster keluarga dan perjalanan," tambahnya

Berdasarkan data Dinkes Kalsel, penambahan kasus positif Covid-19 hari ini sebanyak 167 orang.

Berasal dari Kota Banjarmasin 56 orang , Kota Banjarbaru 25 orang , Kabupaten Banjar 22 orang , Kabupaten Tanah Laut (Tala) 20 orang.