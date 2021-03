Disebut Sedang Diperebutkan, Luna Maya Langsung Terima Kado Mewah dari Dimas Beck dan Otis Hahijary

BANJARMASINPOST.CO.ID - Santer diberitakan sedang gencar - gencarnya didekati oleh sejumlah pria mapan, Luna Maya terima hadiah mewah dari Dimas Beck dan Otis Hahijary yang diberikan dalam waktu bersamaan.

Betah menjomblo memasuki usianya yang kini sudah mencapai 37 tahun, wajah cantik serta karir yang menanjak tak dipungkiri membuat Luna Maya diincar sebagai pendamping hidup oleh beberapa pria.

Setelah mengakhiri hubungannya dengan Reino Barack yang menikahi Syahrini, Luna Maya memang santer dikabarkan dekat dengan sejumlah pria mulai dari Ryochin, Herjunot Ali, Faisal Nasimuddin, hingga yang terbaru adalah Dimas Beck dan bos TV Otis Hahijary.

Walau sampai saat ini enggan membocorkan siapa sosok pria yang sukses mencuri hatinya, persaingan ketat antara Dimas Beck dan Otis Hahijary dalam memperebutkan dara asal Bali itu kian terlihat jelas.

Dilansir melalui unggahan story di akun instagram @lunamaya, Senin (8/3/2021) kedua pria tersebut kedapatan mengirim hadiah mewah untuk mantan kekasih Ariel NOAH ini.

Mulanya supermodel itu memamerkan kiriman karangan bunga berlapis kaca dari Dimas Beck.

Namun setelah dilihat lebih jelas ternyata dalam bunga tersebut terselip kalung dengan liontin berbentuk bulan yang disebut sebagai arti nama Luna.

kado dimas beck ()

"Gila keren banget sih keren banget love banget love banget so cute, thank you," ucap Luna.

Nampak juga Dimas Beck meninggalkan sepucuk surat untuk Luna Maya.

"Welcome home,look closely, what do you see?" tulis Dimas.