Live TVRI! Jadwal All England 2021, Momen Marcus/Kevin Comeback & Ahsan/Hendra, Anthony Ginting Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal All England 2021 yang tayang via Live Streaming TVRI dan Live Streaming Usee TV dan Daftar Wakil Indonesia yang masuk daftar unggulan, Ada Marcus/Kevin, Ahsan/Hendra, Anthony Ginting, Greysia Polii/Apriyani dan Praveen Jordan/Melati Daeva.

Sebanyak tujuh wakil Indonesia menempati daftar unggulan di turnamen badminton All England 2021. Turnamen Badminton ini bisa dinikmati di Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TV Online TVRI dan Usee TV.

Indonesia mengirimkan sembilan wakil di turnamen badminton itu, sesuai Jadwal All England 2021 yang akan digelar di Birmingham Arena, Inggris, 17-21 Maret mendatang dan tayang via Live Streaming TVRI dan Live Streaming Usee TV. Momentum comeback Marcus/Kevin.

Tujuh dari sembilan wakil yang dikirimkan merupakan pemain berstatus unggulan di All England 2021. Ketujuh wakil itu tersebar di empat sektor, yakni tunggal putra, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.

Stasiun TV nasional, TVRI sebagai TV 'rumah bulutangkis' dan TV Online Usee TV sudah memberikan konfirmasi akan menayangkan All England 2021.

Untuk TVRI, adalah presenter bulutangkis Indonesia, Yuni Kartika yang mengabarkan jika TVRI akan menayangkan All England 2021.

Yuni Kartika melalui akun Twitter miliknya, @YuniKartika73, pada Senin 8 Maret 2021 memberikan kabar gembira bagi pecinta badminton di Indonesia.

“BREAKING NEWS!! SCHEDULE LIVE ALL ENGLAND @TVRINasional & @TVRISPORT

Check this out!! Mulai minggu depan yg tgl 17, dari babak 32!! Siap2x ya guys Raket bulutangkis dan kokRaket bulutangkis dan kokRaket bulutangkis dan kok #tvrirumahbulutangkis #tvrinasional #badminton #allengland2021 #indonesia #worldtoursuper1000,” cuit Yuni Kartika.

TVRI akan menyiarkan pertandingan All England 2021 mulai babak 32 besar hingga babak final.

Sementara Live Streaming All England 2021 bisa ditonton lewat TV Online Usee TV. Melalui laman Instagram resminya, Usee TV juga menyiarkan laga secara lengkap hingga partai final.