55 Daftar Ucapan Hari Raya Nyepi 2021 Terkini, Rahajeng Nyanggra Rahina Nyepi Caka 1943

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rahajeng nyanggra rahina Nyepi caka 1943. Selamat Hari Raya Nyepi 2021. Mari berbagi ucapan selamat hari raya umat Hindu, berikut 55 daftarnya.

Hari Raya Nyepi 2021 jatuh pada hari Minggu 14 maret 2021, atau Nyepi Caka 1943.

Hari Raya Nyepi adalah hari raya bagi umat Hindu, termasuk umat Hindu di Indonesia.

Di Indonesia, setiap hari besar biasanya diisi dengan berbagi atau bertukar ucapan selamat.

Artikel berikut berisi ucapan Hari Raya Ngepi, dirangkum dari Kompas.com dan Tribunnews.com, dalam 3 bahasa:

1. Tak ada kata, tak ada bara. Gemericik air suci mengalir di dalam hati. Selamat Hari Nyepi. Damai di bumi, bahagia di langit.

No word, no burn. The rushing of holy water flows through the heart. Happy Nyepi Day. Peace on earth, happy in the sky

2. Hari Nyepi adalah hari suci, semoga kita tetap (kukuh) dalam melaksanakan Catur Brata Nyepi dan senantiasa sehat selalu

Nyepi Day is a holy day, may we remain (steadfast) in carrying out Catur Brata Nyepi and Keep healthy always

3. Selamat Hari Suci Nyepi untuk seluruh umat Hindu.