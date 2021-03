Pemicu Hati Zaskia Gotik Terpikat Saat Masih Pacaran Terungkap, Sikap Sirajuddin Dikulik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik kenang masa-masa pacarannya dulu bareng mantan kekasih yang sekarang sudah resmi menjadi suami, Sirajuddin Mahmud.

Sisi romantis yang dimiliki pria berlatar belakang pengusaha tambang batu bara satu itu dibeberkan Zaskia Gotik. Bagaimana hati Zaskia Gotik tidak terpikat pasalnya pada saat berpacaran, Sirajuddin merupakan tipe pria yang manis.

Ayah Aqila Bungalia ini pernah kirim lagu mesra kepada sang biduan.

Sikap Sirajuddin ayah dari Arsila Bungalia saat memacari penyanyi dangdut 'Bang Jono' itu dibeberkan dalam video pendek Story Instagram pribadi Zaskia Gotik sendiri pada Sabtu (13/3/2021).

Zaskia Gotik yang sedang jalan-jalan pagi hari dengan mengendarai mini coopernya teramat gembira ketika memutar lagu yang jadi kenangan ia dan Sirajuddin.

Ada keistimewaan tersendiri ketika mendengar lagu itu pasalnya ada momen khusus yang ia dan sang suami alami.

"Inget gak Pak Sima lirik ini waktu kita masih pacaran, " tulis Zaskia Gotik dilansir Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (13/3/2021).

Postingan video story IG Zaskia Gotik ((IG @zaskia_gotix).)

"Kamu kirimin lagu ini ke aku, " sambungnya.

Lagu legendaris berjudul 'Satu Hati Sampai Mati' kepunyaan Thomas Arya ini disebut-sebut pernah dikirim oleh Sirajuddin untuk Zaskia Gotik. Ibu Arsila tak segan memparodikan lagu tersebut di dalam mobil.

"Lagu ini spesial for you My Husband, " pungkas Zaskia Gotik.

Postingan Zaskia Gotik ((IG @zaskia_gotix).)

