Video Gisella Anastasia dan Anya Geraldine Jadi Sorotan, Bandingkan Dengan Aksi Nobu Di Youtube

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video syur Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu terus jadi sorotan.

Tiap aksi mantan istri Gading Marten itu kerap dikaitkan dengan kasus itu, termasuk saat beraksi dengan Anya Geraldine, baru-baru ini.

Ya, Pacar Wijaya Saputra atau Wijin itu baru-baru ini memposting aksi dengan Anya Geraldine di akun instagramnya.

Nah, lewat video berdurasi sekitar 15 detik itu, Gisel dan Anya berlenggak-lenggok bak peragawati.

Mereka berjalan layaknya peragawati yang memamerkan busananya.

"#latepost photo session buat @gofyber bareng @anyageraldine ..

It was sooo fun! Hihi makasih yaaaa nya...

Sok sok centil jalan pake heels setinggi2nya masih aja bantet bgt d sblh Anya maaaah hahaha

Sehat2 teruss yaaa km..

Thanks for yesterday," tulis Gisel lewat @gisel_la, Selasa (16/3/2021).

Postingan ini ramai komentar netizen.

@evelinnadaanjani: cantik parahh kakakuuu

Ada juga yang masih mengaitkan dengan kasus video syur.

@ucilbandit: Ga ada lagi yang komen bahas video syur

