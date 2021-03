Uang Depositonya Rp 1 Triliun, Ini Fakta Cynthiara Alona yang Kini Terjerat Prostitusi Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama artis Cynthiara Alona terseret dalam kasus Prostitusi Online. Bahkan, Cynthiara Alona ditetapkan jadi tersangka kasus Prostitusi Online itu.

Namanya cukup dikenal karena sempat jadi pasangan Lutfi Agizal di Take Me Out Indonesia. Dia juga sempat bikin heboh karena ngaku pada Hotman Paris punya uang Rp 1 triliun.

Diketahui, Cynthiara Alona ditangkap polisi dengan kasus prostitusi online. Penggerebekan dilakukan pada Selasa (16/3/2021) malam.

Ia ditangkap polisi terkait hotel miliknya yang ada di kawasan Kreo, Larangan, Tangerang, yang dijadikan tempat prostitusi.

Baca juga: Goyangan Ayu Ting Ting Picu Reaksi Aktor India, Ini Sosok Shashank Vyas yang Tak Kalah dari Shaheer

Baca juga: Isi Tabungan Vanessa Angel Hingga Pinjam Uang pada Nikita Willy Dibocorkan, Istri Bibi Ungkap Fakta

Saat ini, artis berusia 35 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Terlepas dari kasusnya tersebut, ini fakta Cynthiara Alona, sempat ikut acara Take Me Out dan jadi pasangan Lutfi Agizal.

1. Awali karier di usia 17 tahun

Cynthiara Alona saat menjadi model dan

mengenakan gaun berwarna hijau

(Instagram @queenalona_Sexyangel)

Cynthiara Alona dikenal publik sebagai seorang artis dan model.

Seperti diketahui, wanita kelahiran Jakarta, 7 Juli 1985 ini telah mengawali kariernya sejak usia 17 tahun.