Lagu On The Ground Milik Rose Blackpink Jawara Global Top Song Youtube, Tembus Official Chart UK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Member Blackpink, Rose tengah berhasil puncaki berbagai chart dengan lagu barunya berjudul 'On The Ground'.

Ia belakangan tengah melakukan promosi untuk debut solonya dan unggul di chart musik salah satunya di Global Top Song di Youtube.

Youtube beberapa waktu lalu merilis daftar musik terpopuler secara global di platform berbagi video mereka untuk rentang 12-18 Maret 2021.

Dilansir Allkpop, Minggu (21/3/2021), penyanyi kelahiran New Zealand berhasil menempati peringkat pertama dengan lagu debut 'On The Ground' pada chart.

Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi pengguna Youtube menyaksikan video musik Rose.

Sementara itu, di posisi kedua ditempati oleh BTS dengan lagu mereka ‘Dynamite’ yang juga tampak kembali naik meski lagu pertama kali dirilis pada Agustus 2020 silam.

Rose merupakan member kedua BLACKPINK yang memulai debut solo setelah Jennie, dengan merilis single album ‘-R-‘ pada 12 Maret 2021 lalu.

Lisa dan Rose BLACKPINK segera memulai debut solo mereka. Perwakilan dari YG Entertainment buka suara dan membenarkan kabar tersebut.

Sementara itu saat artikel ini dituliskan, music video 'On The Ground' Rose telah mencapai 105 juta views di Youtube.

Sebelumnya, Rose juga mencetak rekor baru untuk lagu 'On The Ground'.

Kali ini ia berhasil menjadi sorotan berkat pencapaiannya di Official Chart UK.

Pada Jumat (19/3/2021), Rose menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil menembus chart musik Inggris Official Chart dengan lagunya On The Ground.

Official Chart UK ini menjadi salah satu chart yang sulit ditembus khususnya oleh idol K-Pop, apalagi untuk solois wanita yang pertama kali ditembus oleh Rose.

Lagu On The Ground berhasil membawa Rose menempati peringkat ke-43 pada chart single untuk minggu 19 hingga 25 Maret.

On The Ground adalah salah satu lagu yang ada di album Rose bertajuk R. Dalam album tersebut ada juga lagu Gone.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)