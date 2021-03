Jadwal FP 1 & Kualifikasi MotoGP Qatar 2021, Race MotoGP 2021 via Live Streaming Trans 7

Jadwal Free Practice 1 MotoGP Qatar 2021 via Live Streaming Fox Sports 1, Jumat (25/3/2021). Race MotoGP 2021 via Live Streaming Trans 7, Kepastian Marc Marquez Berlaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Qatar 2021 seri pembuka MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 1 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (28/3/2020). Valentino Rossi main, Marc Marquez absen.

Siaran Langsung Free Practice dan kualifikasi via Live Streaming MotoGP Qatar 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 1 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (25/3/2021) dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 1 pada Minggu 28 Maret 2021. Valentino Rossi dan Marc Marquez berpeluang main.

Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 27 Maret 2021dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV.

Baca juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Hari Ini Live Indosiar, Tira Kabo vs PSIS & Barito Putera vs Arema FC

Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, memberi pesan berkelas setelah Marc Marquez absen MotoGP Qatar 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, Marc Marquez sudah terlihat asyik berlatih menungangi motor besarnya miliknya.

Hal itu membuat publik bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatan bahu Marquez setelah cedera panjang.

Spekulasi sosok berjulukan The Baby Alien itu untuk tampil pada seri perdana MotoGP 2021 semakin menguat.

Apalagi pit box dengan nama Marquez sudah tertampang di sekitaran Sirkuit Losail, Qatar.

Setelah spekulasi bermunculan luas, kini Marquez membuat pengumuman mengejutkan.