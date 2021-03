Susunan Pemain Italia vs Irlandia Utara Kualifikasi Piala Dunia 2022 Live MolaTV, Ciro Immobile Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Italia vs Irlandia Utara di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (26/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Lorenzo Insigne dan Ciro Immobile main.

Laga pembuka Gli Azzurri ini akan digelar di Stadio Ennio Tardini, Parma.

Italia dan Irlandia Utara tergabung di grup ini bersama tiga tim lainnya.

Mereka adalah Swiss, Bulgaria, serta Lithuania.

Di atas kertas, Italia tentu sangat difavoritkan untuk menjuarai grup ini.

Pasukan Roberto Mancini perlu membuktikan kapasitas mereka tersebut saat meladeni Green and White Army di Ennio Tardini nanti.

Italia selalu menang tanpa kebobolan dalam tiga laga terakhirnya. Mereka mengalahkan Estonia di uji coba bulan November 2020 dengan skor 4-0 lewat gol-gol Vincenzo Grifo (2), Federico Bernardeschi, dan Riccardo Orsolini.