Kondisi Kehamilan Syahrini Disinggung, Imbas Reino Barack Tertangkap Kamera Dorong Kereta Bayi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang menunggu hadirnya momongan setelah memasuki usia dua tahun pernikahan, momen Reino Barack saat dorong kereta bayi bersama Syahrini disorot.

Perjalanan rumah tangga Syahrini dan Reino Barack yang hingga saat ini selalu terlihat harmonis membuat keduanya kerap dihujani doa perihal hadirnya momongan.

Meski sudah hidup serba mewah dan berkecukupan, belum lengkap rasanya kebahagian Inces dan sang suami yang saat ini diketahui sedang gencarnya berupaya mendapatkan buah hati.

Sudah dinilai begitu cocok untuk segera memiliki momongan, peristiwa ketika Reino Barack mendorong kereta bayi yang berisikan anak salah satu kerabatnya ramai menjadi bahan perbincangan warganet.

Baca juga: Bersama Gisel Terjerat Kasus Video Syur 19 Detik, Ini Ucapan Maaf Nobu Ke Orangtua di Medan

Baca juga: Baru Cerai dari Eryck Amaral, Aksi Aura Kasih Pamer Tubuh Seksi di Foto ini Curi Perhatian

Baca juga: Bukan ke Arya Saloka, Ini Pemicu Putri Anne Pajang Foto Amanda Manopo Sentil Furry Setya TOP

Momen itu terekam melalui unggahan story di akun instagram Inces, @princessyahrini Sabtu (27/3/2021).

Pada video tersebut terlihat Reino Barack yang asik mendorong kereta bayi sambil menyusuri KOta Tokyo, Jepang.

Momen Reino Barack dorong kereta bayi jadi sorotan, Syahrini pun bereaksi. (@princessyahrini)

Melihat kepiawaian sang suami yang begitu mahir dalam mengurus bayi, Inces pun menilai bahwa kini suaminya itu sudah siap untuk menjadi seorang ayah.

"Udah Pantes ya," Ujar Inces.

Kakak dari Aisyahrani itu bahkan menyebut sang suami dengan panggilan papa hingga membuat gemas netizen.

"Sayaa Chan with who? with Papa Reino, Papa Reino" ucap Inces lagi.

Baca juga: Link Nonton Anime Boruto Eps 192 Sub Indo Tayang Minggu 28 Maret 2021, Pertemuan Kawaki dan Naruto

Baca juga: Link Baca Manga One Piece 1008, Sosok Kozuki Oden dan Wujud Hybrid Kaido