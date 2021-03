Mesin Baru ala R15, Yamaha NMAX 155 Rasa Motor Sport

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sepeda motor All New Yamaha NMAX 155 Connected/ABS terbaru menghadirkan perubahan dengan beragam fitur fungsional dan teknologi terbaru.

Bahkan, ada fitur mirip yang terpasang di moge alias motor gede. Bisa dibilang, Yamaha NMAX 155 motor matik dengan fitur terlengkap dan ter-update di kelasnya. Bahkan ada fitur-fitur khas moge yang bisa dijumpai.

Salah satu fitur yang disebut mirip dengan moge adalah Y-Connect, yang memungkinkan sepeda motor terhubung dengan smartphone melalui perangkat Communication Control Unit (CCU).

Ada juga, Traction Control System (TCS). Fitur ini berfungsi menjaga traksi roda agar tidak selip saat berkaselerasi di permukaan jalan yang basah, licin atau berpasir.

Fitur sepeda motor Yamaha NMAX terbayu lainnya adalah Smart Key System (SKS), sistem kunci tanpa anak kunci.

Sedangkan Handle Bar Switch Control mampu mengubah tampilan informasi pada speedometer dengan memencet tombol di sisi kiri stang

