Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar Hari Ini, Barito Putera vs Tira Kabo & Arema FC vs PSIS

Jadwal Piala Menpora 2021 Kamis (25/3/2021) Live Streaming Indosiar & Siaran Langsung Indosiar, tarito Putera vs Tira Persikabo dan Arema FC vs PSIS Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala Menpora 2021 Pekan ini dan tayang via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar, Selasa (30/3/2021) ada Barito Putera vs Tira Persikabo dan Arema FC vs PSIS Semarang.

Selain Barito Putera dan PSIS Semarang, pada Rabu (31/3/2021) ada Borneo FC vs PSM Makassar dan Persija vs Bhayangkara Solo FC via Live Streaming TV Online Indosiar.

Duel Barito Putera vs Tira Persikabo dan Arema FC vs PSIS Semarang hari ini tayang via Live Streaming Indosiar maupun Siaran Langsung Indosiar dan bisa diakses di artikel ini.

Pun juga laga Borneo FC vs PSM Makassar dan Persija vs Bhayangkara Solo FC via Live Streaming TV Online tapi di hari selanjutnya.

Belum berada di zona aman. Barito Putera pun tetap bertekad tampil maksimal melawan Tira Persikabo, Selasa (30/3/2021).

Bila Barito memenangkan laga krusial besok, maka tim Laskar Antasari ini akan terus bisa berlaga di Piala Menpora 20pat21.

Tikert babak delapan besar akan didapat Barito Putera bila mampu meraih 3 poin melawan Tira Pesikabo.

Saat ini Barito Putera meraih empat poin dan berada di peringkat kedua klasemen Grup A Piala Menpora 2021.

Empat poin Barito Putera didapatkan dari hasil sekali imbang dan sekali menang.

Hasil seri diperoleh ketika menghadapi PSIS dengan skor 3-3.