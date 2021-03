Drama Korea Mine, Lee Bo Young Tampil Anggun dan Percaya Diri Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea Mine tentang wanita kuat dan ambisius yang mengatasi prasangka dunia untuk menemukan jati diri.

Ya, Lee Bo Young akan tampil dalam drama Korea terbaru berjudul Mine.

Nah, Drama serial Korea terbaru ini ditulis Baek Mi Kyung yang pernah menggarap naskah The Lady in Dignity dan Strong Woman Do Bong Soon.

Bertindak sebagai sutradara Mine yakni Lee Na Jung yang pernah menyutradarai Love Alarm dan Fight for My Way.

Diketahui, Lee Bo Young berperan sebagai Seo Hee Soo, mantan aktris papan atas.

Ya, Dia menjadi istri Han Ji Yong (Lee Hyun Wook) yang putra kedua dari Grup Hyo Won.

Selama perjalanan kariernya, dia menemui Han Ji Yong dan jatuh cinta padanya.

Seo Hee Soo membesarkan putra Han Ji Yong seolah-olah anaknya sendiri.

Dia mulai menjalani hidupnya sebagai bagian dari keluarga chaebol.

Namun, Seo Hee Soo tidak diperlakukan secara baik oleh orang-orang yang memandang rendah dan iri padanya.

