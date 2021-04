Ungkapan Menyentuh Syahrini Soal Watak Asli Suami, Perlakuan Reino Barack Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selalu terlihat mesra dalam menjalani rumah tangga selama lebih dari 2 tahun, curhatan Syahrini soal perlakuan asli Reino Barack menjadi sorotan.

Perjalanan biduk rumah tangga antara Syahrini dan Reino Barack tak henti - hentinya menarik perhatian para netizen.

Dipersunting oleh seorang konglomerat, kehidupan Syahrini yang semakin glamour dan serba mewah membuat banyak netizen penasaran bagaimana sebenarnya perlakuan asli yang diterima oleh kakak Aisyahrani itu dari sang suami.

Pasalnya meski hingga saat ini belum juga dikaruniai momongan, tak pernah sedikitpun terdengar berita miring perihal rumah tangga yang dijalani keduanya.

Tak jarang Reino justru terlihat memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Syahrini meski acap kali membuat sang istri menjadi sibuk.

Lewat unggahan sebuah foto di akun instagram pribadinya @princessyahrini, Selasa (6/4/2021) Syahrini membongkar watak asli Reino Barack selama menjalani bahtera rumah tangga bersamanya.

"This Man The Most Kindhearted,

Compassionate,

Thoughtful And Honest Man I Know,

He Is The Greatest Love That Ever Happened To Me,"

Yang berarti.

"Pria ini adalah seseorang yang paling rendah hati, penyayang,

Pria yang bijaksana dan jujur yang saya kenal,

Dia Adalah Cinta Terbesar Yang Pernah Terjadi Pada Saya," tulis Inces.

Dalam foto yang dibagikan Inces terlihat keduanya begitu mesra dengan saling merangkul satu sama lain.