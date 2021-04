Link Manga Attack On Titan Chapter 139 Bahasa Indonesia, Mikasa Tebas Kepala Eren

Jadwal & Link Baca Manga AOT (Shingeki no Kyojin) Chapter 139 Sub Indo, Akhir Kisah Eren

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Manga Attack On Titan Chapter 139 Bahasa Indonesia.

Manga Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Chapter 139 resmi rilis secara legal pada Selasa, 9 April 2021 di Crunchyroll mengikuti waktu Jepang.

Ya, Manga karya Hajime Isayama setelah 11 tahun perjalanan panjangnya akhirnya Manga Shingeki no Kyojin atau Attack On Titan akan segera berakhri.

Nah, berakhirnya Manga Shingeki no Kyojin Attack on Titan ditandai dengan perilisan Chapter 139 pada pekan ini.

Baca juga: Ucapan Gisella Anastasia di Foto Amanda Manopo ini Picu Perdebatan, Soal Video Syur Diungkit

Baca juga: Posisi Kepala Ukkasya Anak Zaskia Sungkar di Video Disorot, Dokter Bela Irwansyah

Perilisan Manga Attack On Titan Chapter 139 bisa kalian baca di website resmi crunchyroll.com dan sehari setelahnya akan muncul dengan subtitle Indonesia.

Manga Attack on Titan chapter 139 merupakan akhir dari kisah Eren bersama teman-temannya, yang saat ini berada di tengah pertarungan yang penuh dengan tanda tanya.

Ending cerita banyak yang prediksi bahwa Eren masih hidup setelah kepalanya berhasil ditebas oleh Mikasa.

Nasib bangsa Eldia yang menjadi Titan, termasuk teman-teman Eren, Mikasa dan Armin kembali menjadi manusia.

Ending Attack on Titan akan membuat para penggemar akan semakin penasaran, Nantikan manga Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin chapter 139.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id, Kamis (8/4/2021) dari Tribunsumsel.com dengan judul Spoiler dan Link Baca Manga Attack On Titan Chapter 139 Bahasa Indonesia, Rilis 9 April 2021.

Poster Attack on Titan Season 4 (via Kontan)

Baca juga: Datangi Makam Glenn Fredly, Mutia Ayu Tampil Beda di Setahun Wafatnya Ayah Gewa

Baca juga: Kondisi Perut Aurel Hermansyah Disorot Atta Halilintar, Kakak Thariq Singgung Soal Ngidam