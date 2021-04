Kondisi Verrell Bramasta Imbas Mobilnya Diserang, Ini Keadaan Pemain Sinetron Putri Untuk Pangeran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kejadian kurang menyenangkan baru saja menimpa pesinetron Verrell Bramasta lantaran mobil pribadinya mengalami insiden penyerangan oleh orang tak dikenal.

Memiliki karir bagus serta popularitas yang sedang memuncak rupanya tak selalu membawa kabar baik untuk mantan kekasih Natasha Wilona ini.

Pemeran utama di Sinetron Putri Untuk Pangeran yang juga dibintangi Ranty Maria itu juga tak luput dari aksi jahat yang berpotensi untuk melukainya.

Dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, @bramastavrl, Kamis (8/4/2021) putra Venna Melinda itu syok lantaran mobil mewah yang ditumpanginya tiba - tiba saja dirusak secara brutal.

Melalui foto yang dibagikan Verrell terlihat bagian kaca atas atau sunroof mobilnya mengalami rusak berat hingga mengakibatkan kaca - kaca berserakan hampir menutupi seluruh bagian dalam.

"Hati2 ya guys mobil gue semalem tiba - tiba ada yang mecahin sunroofnya," tulis Verrell.

Tak diketahui pasti maksud dari penyerangan tersebut mengingat tidak ada satupun barang hilang maupun korban cidera.

"Ga tau tujuannya apa tapi untungnya ga ada yang cidera atau barang yang hilang, a reminder anything can happen at anytime, always be careful, " imbuhnya.

Dalam unggahan lainnya Verrell juga turut membagikan kondisi bagian dalam mobilnya yang ikut terimbas akan kejadian tersebut.

"ini dalem mobil sunroof depan hancur total," terangnya.

Kondisi mobil Verrell Bramasta yang diserang (Instagram bramastavrl)

