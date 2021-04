Mimik Wajah Tak Biasa Arya Saloka Depan Amanda Manopo Picu Reaksi Ayu Dewi, Adegan Di Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arya Saloka dalam perannya sebagai Aldebaran di Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo sebagai Andin jadi sorotan Ayu Dewi.

Arya Saloka salah tingkah saat depan Amanda Manopo.

Ya, diketahui dalam alur terbaru Ikatan Cinta, Al salah tingkah kala masuk kamar bersama Andin.

Nah, lalu keduanya menemukan ucapan terkait Aladin on the way.

Momen tersebut menuai reaksi dari Ayu Dewi sebagai fans berat Mas Al.

Ayu Dewi rajin menunjukan responnya setelah menyaksikan akting idolanya itu di layar kaca.

Bahkan tak segan Ayu Dewi pun tampak mengunggah hampir setiap malamnya capture salah satu adegan Arya Saloka.

Termasuk kala Al salah tingkah.

Menurut Ayu Dewi, melihat salah tingkahnya Arya Saloka ini, ia justru ikutan salting lho!

"Saat saltingnya Mas AL