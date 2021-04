Live RCTI! Link Video Streaming Top 3 Grandfinal Indonesian Idol 2021 Malam Ini, Rimar Anggi Mark

Jadwal Indonesian Idol 2021 Road to Big 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat ditunda minggu lalu, gelaran Top 3 Grandfinal Indonesian Idol 2021 bakal digelar malam ini, Senin (12/4/2021) pukul 21.00 WIB.

Ajang yang menampilkan finalis Rimar Callista, Anggi Marito dan Mark Natama ini dapat disaksikan juga lewat Link Live Streaming RCTI.

Link Video Streaming RCTI Grandfinal Indonesian Idol 2021 malam ini dapat diakses di link yang disediakan.

Mengutip Tribunjateng.com dengan judul Link Live Streaming Big 3 Road to Grand Final Indonesian Idol 2021 RCTI Malam Ini Pukul 21.00 WIB, ini merupakan babak grand final di mana 3 peserta tampil untuk menjadi The Next Indonesian Idol.

Masing-masing peserta akan menanyi sendirian di depan juri Indonesian Idol 2021.

Berikut 3 peserta Indonesian Idol 2021 yang tampil di babak grand final malam ini:

1. Rimar Callista

2. Anggi Marito

3. Mark Natama

Top 3 Indonesian Idol 2021 babak Spektakuler akan kembali menghadirkan The Supergirls dan trio pencipta lagu Laleilmanino pada Senin 12 April 2021 malam ini.