Bela Aurel Hermansyah, ini Bunyi Balasan Atta Halilintar Imbas Tudingan Pamer Kemewahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak terhatankan lagi, YouTuber Atta Halilintar akhirnya beri jawaban.

Suami Aurel Hermansyah ini tulis pesan panjang di Instagram.

Ya, menantu Anang Hermansyah dan Ashanty itu terlihat menunjukkan rasa marah dan kecewanya lantaran dituduh selalu pamer kekayaan.

Caption kekecewaan itu dituliskan dalam unggahan foto potret mesranya bersama Aurel.

Atta Halilintar tampak memprotes lantaran dirinya yang selalu menjadi sorotan dan sasaran.

"WHY ALWAYS ME!!? Pamer!? nyenggol istri saya?!" tulis Atta, dikutip TribunWow.com dari akun @attahalilintar, Kamis (15/4/2021).

Kakak tertua di keluarga Gen Halilintar itu geram perjalanan bulan madunya bersama Aurel Hermansyah menggunakan jet menjadi sorotan orang.

Menurutnya, hal itu seolah menafikkan ratusan konten positif yang dibuatnya bersama Aurel Hermansyah.

"100 Video perjalanan cintaku menuju Halal menuju hubungan yang di redhoi Allah. Di saat banyak pasangan berpisah. Banyak yang menunda2 pernikahan.

Yang dibahas 1 Video naik jet untuk honeymoon bahagiain istri," kata Atta Halilintar menggugat.