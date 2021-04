Nada Tak Percaya Raffi Ahmad Saat Dapat Kabar Nagita Slavina Positif Hamil, Beneran Gak Sih

Capture YouTube TRANS TV Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nagita Slavina membawa kabar hamil anak kedua. Sang suami Raffi Ahmad sempat sanksi ibunda Rafathar Malik Ahmad benar-benar hamil.

Enam tahun setelah melahirkan Rafathar, Nagita Slavina atau Gigi akhirnya hamil lagi.

Dengan demikian, Gigi tengah mengandung adik dari Rafathar.

Bukan hanya Raffi Ahmad yang smepat tak percaya, Nagita Salvina pun sempat kurang percaya sedang hamil.

Ketika pertama kali mengecek kehamilan melalui test pack, Nagita Slavina tak kuasa menahan tangis.

Pada 27 Maret 2021 lalu, Nagita Slavina memberanikan diri melihat hasil test pack kehamilan.

"Look at this, OMG, I'm shaking, ini beneran enggak sih?" ucap Nagita dilansir dari vlog Rans Entertainment, Jumat (16/4/2021).

Saking semangatnya dia keluar dari kamar mandi, Nagita mengejutkan Raffi Ahmad yang baru bangun tidur.

Melihat test pack yang diberikan Nagita, Raffi Ahmad terdiam.

Raffi Ahmad menunjukkan hasil test pack Nagita Slavina positif hamil. (youtube Rans Entertainment)

Artis sekaligus presenter itu lantas histeris seraya memeluk Nagita.