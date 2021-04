Penampakan Tas Langka Syahrini Dari Kulit Buaya, Istri Reino Barack Curi Perhatian

Penulis: Danti Ayu | Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hidup serba berkecukupan dan glamour, penampilan Syahrini saat jinjing tas limited edition seharga 1,8 Miliar disorot.

Penyanyi sensasional Syahrini memang tak hentinya menjadi bahan perbincangan meski kini tidak lagi tampil aktif di layar televisi, setelah dipersunting oleh konglomerat muda, Reino Barack.

Gaya bicara serta kehidupan pribadi Inces yang kerap tampil menggunakan berbagai benda dengan harga fantastis membuatnya selalu saja menarik perhatian netizen yang senantiasa menyoroti penampilan mewahnya.

Seperti yang dilansir melalui unggahan akun penggemar yang kerap membocorkan harga outfit dari brand terkenal dunia milik Inces @fashionsyahrini2, Minggu (18/4/2021)

Dalam foto tersebut Syahrini terlihat anggun dengan mengenakan gaun berwarna hitam yang menutup bagian tubuhnya hingga di atas lutut dan rambut pendeknya yang diikat lengkap dengan kacamata hitam yang menyempurnakan penampilannya.

Selain terlihat begitu fashionable, tas putih dari brand dunia Hermes yang dijinting Inces di pinggiran salah satu Jalan di Jepang itu juga ramai disorot.

Bukan tanpa sebab, dikutip melalui keterangan dalam unggahan tersebut, tas berukuran cukup besar yang dijinting Inces itu merupakan koleksi limited edition yang hanya diproduksi 100 buah di seluruh dunia.

Keistimewaan tas eksklusif tersebut pun membuatnya dibandrol dengan harga yang amat fantasti hingga membuat netizen tercengang.

"@Princessyahrini carried @hermes “ 35CM Nuage Matte Alligator Birkin Bag “ sold for 1.800.000.000 [ONLY 100 PCS IN THE WORLD FOR GRAND OPENING HERMES STORE SHANGHAI," tulis akun tersebut.