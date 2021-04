Fans Betrand Peto Serang IG Chetryn Peto, Imbas Curhat Putra Ruben Onsu dan Sarwendah Soal Keluarga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Imbas curhat penyanyi Betrand Peto pada Ruben Onsu dan Sarwendah soal keluarganya di NTT, sang kakak kandung, Chetryn Peto banjir nyinyiran.

Ya, sikap Chetryn Peto pada Betrand Peto sempat dibahas dalam curhatnya terkait kondisi sebenarnya keluarga di NTT.

Bahkan, Betrand Peto membahas perlakuan sang kakak kandung padanya ketika jualan.

Akibat curhat itu, kini fans Betrand Peto menyerbu akun instagram Chetryn Peto.

Seperti pada unggahan terbarunya yang diberi caption "Because of you" malah banjir nyinyiran.

Mereka menyayangkan sikap Chetryn di masa lalu. Bahkan, ada yang langsung unfollow IG-nya.

@manikmasss: ga nyangka banget dulu sifatnya kek gitu auto unfol deh

@sitisiti5761: ..oh ini kaka yah onyo anak baik samfe nagis deger cerita onyo ga di safa sama kaka adeyah onyo lewat juwalan semoga.onyo semakin sukses

@ven_rossa16: Kecewa sih pas tau cerita dri onyo gimna sikap kakak kandungnya ke adik, tpi selepas itu pasti ada sesuatu, semoga cetrin segera di pertemukan dgn onyo dn jwb semua pertanyaan onyo kenapa dia sesombong itu dulu dgn adik sendiri

@_sellagt58: Definisi dari lagu nya onyo, Bulan Bintang

