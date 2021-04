Foto Agnez Mo Didekap Mesra Pria Picu Reaksi Gading Marten, Ariel NOAH Tak Beri Ucapan

Kolase via Tribunjambi.com

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukan bersama Ariel NOAH, penyanyi Agnez Mo kembali menjadi sorotan publik lagi bersama pria ini.

Akun Instagram pribadinya @agnezmo ini jadi perhatian, hingga membuat Gading Marten ikut bereaksi beri komentar.

Diabadikan di kawasan Jakarta Pusat itu memperlihatkan Agnez Mo yang tengah berada dalam dekapan seorang pria.

Agnez Mo terlihat mengenakan pakaian berwarna biru tua sembari menenteng sebuah tas.

Baca juga: Video Aksi Celine Evangelista Demi ART Stefan William, Jelang Buka Puasa Ramadhan 2021

Baca juga: Pose Ayu Ting Ting dan Pria Ini Curi Perhatian Imbas Kandas dari Adit, Postingan Umi Kalsum Disorot

Sementara itu, sang pria yang mengenakan pakaian setelan berwarna merah marun menempatkan salah satu tangannya di bahu Agnez Mo.

Keduanya pun terlihat saling bergenggaman tangan dan menunjukkan kedekatan di antara mereka.

Agnez Mo mengunggah foto bersama seorang pria. (Instagram/agnezmo)

Sosok pria tersebut diketahui bernama Adam Rosyadi, seorang model profesional.

Melengkapi unggahannya, Agnez Mo menuliskan keterangan untuk postingannya tersebut.

"F Yo song lyrics video is out now!!" tulis Agnez Mo melengkapi unggahan yang dibagikan pada Senin (12/4/2021).