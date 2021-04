LIVE Mola TV! Jadwal & Link Streaming Garuda Select vs Huddersfield U-18 Sore Ini Jam 17.45 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Garuda Select 3 vs Huddersfield U-18 via Live Streaming Mola TV, Selasa (27/4/2021) mulai jam 17.45 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Garuda Select 3 vs Huddersfield U-18 di laga ujicoba via Live Streaming Mola TV, Selasa (27/4/2021) pukul 17.45 WIB. Huddersfield Town U-18 merupakan tim yang menjuarai kompetisi Professional Development Program tahun 2013-2014 lalu. Link Live Streaming Garuda Select vs Huddersfield ada di artikel ini.

Garuda Select 3 tampil cukup baik dalam laga ujicoba sebelumnya, menghadapi QPR U-18 dengan keunggulan 5-1, dan menahan imbang Leeds United U-18 dengan skor 7-7. Duel Garuda Select 3 vs Huddersfield U-18 bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Striker Garuda Select 3, Muhammad Faiz Maulana, mencetak hattrick atau tiga gol langsung ke gawang Leeds United, lantas membuatnya jadi top skor sementara di Inggris, dan menuai pujian para pelatih. Jadwal Garuda Select 3 vs Huddersfield U-18 dan Link Live Streaming Garuda Select vs Huddersfield via Live Streaming Mola TV ada di artikel ini.

"Faiz jelas bermain dengan sangat baik. Dia selalu menjadi ancaman bagi pemain lawan dan berhasil mencetak tiga gol," jelas Dennis Wise selaku direktur program Garuda Select.

"Faiz juga rajin menciptakan peluang, tidak hanya untuk tim, tapi juga untuknya sendiri. Dia juga nampak berusaha keras untuk bisa mendapatkan ruang tembak," timpal Danny Holmes, asisten pelatih Garuda Select 3.

Ujian berikutnya, skuat Garuda Select 3 akan ditantang oleh Huddersfield Town U-18 pada Selasa (27/04/21) sore, pukul 17.45 WIB.

Huddersfield Town U-18 merupakan salah satu tim yang diperhitungkan, dan saat ini berkompetisi di Youth Alliance Cup.

Mereka juga pernah menjuarai ajang Professional Development Program tahun 2013-2014 lalu.

Pada pertemuan tahun lalu, Garuda Select 2 berhasil menundukkan Huddersfield Town U-18 dengan skor 3-0.

Bagus Kahfi sukses melesakkan dua gol, disusul David Maulana mencetak satu gol untuk skuat Indonesia.