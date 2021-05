Anak Pertamanya Diasuh Celine dan Stefan William, Dirly Idol Kini Dikaruniai Anak Ketiga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi sekaligus aktor, Dearly Dave Sompie atau dikenal dengan nama Dirly Idol membagikan kabar bahagia. Sang istri, Nola Tyaz Handoyo telah melahirkan anak kedua.

Setelah dikaruniai anak laki-laki, kini Dirly dan Nola punya anak perempuan. Anak perempuannya itu diberi nama Star Arimbi Sompie.

Anak kedua mereka lahir pada Jumat lalu (30/4/2021).

Kabar bahagia itu dibagikan di Instagram Dirly di laman Instagramnya.

"Thanks God for your joyness,

Our princess was born,

30 April 2021,

04.37 wib with a NORMAL partus..

STAR ARIMBI SOMPIE.." tulis Dirly di keterangan postingannya.

Ini adalah anak ketiga bagi Dirly.