Wajahnya Mirip Reino Suami Syahrini, Ini Sosok Iskandar Widjaja yang Dekat dengan Luna Maya

BANJARMASPOST.CO.ID - Pemain biola asal Jerman yang berdarah Indonesia, Iskandar Widjaja muncul kepada publik dengan sederet pengakuan. Salah satunya perihal hubungan sang violis dengan model cantik Luna Maya.

Pria yang disebut hampir mirip suami Syahrini yakni Reino Barack ini tepergok pernah berfoto mesra bareng Luna Maya. Itu terjadi di bulan Maret 2020 lalu di Plaza Indonesia.

Lantas seperti apakah sebenarnya hubungan Luna Maya dengan Iskandar Widjaja?

Semuanya terjawab ketika pria berusia 34 tahun itu menjadi bintang tamu dalam acara Brownis Trans TV seminggu lalu.

Iskandar hadir dengan membawa biola kesayangannya seperti yang terlihat dalam video tayangan ulang di kanal youtube TRANS TV Official berjudul ‘ISKANDAR WIDJAJA, PEMAIN BOLA BERBAKAT YANG LAGI DEKAT SAMA LUNA MAYA!’.

Berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (8/5/2021) pengakuan Iskandar Widjaja soal Luna Maya diungkap ketika Ruben Onsu sebagai host Brownis mengulik hal ini.

“Dikabarkan dekat, katanya kamu sama Luna Maya?, “ sebut Ruben Onsu.

“Emmmm maybe, “ celetuk Iskandar Widjaja.

“Kamu kayaknya ada bikin project sama Luna juga ya?, “ kulik Ivan Gunawan.

“Iya Luna whose the more di dalam musik video saya bernama Spirited Away, “ jelas Iskandar.